Новак Джокович се класира за финала на Australian Open.

38-годишният сърбин детронира шампиона от последните две издания на турнира в Мелбърн Яник Синер след обрат - 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, за малко над четири часа и 10 минути игра.

Снимка: gettyimages

Джокович достигна 11-ия си финал в Мелбърн, като до момента не е губил нито веднъж в мач за титлата.

В неделя сърбинът ще се изправи срещу световния номер 1 Карлос Алкарас, който надделя в пет сета над Александър Зверев след пет часа и 27 минути игра.

