Крайно некоректно е назначаването на Явор Серафимов за зам. главен секретар на МВР дни преди изборите. Това коментира бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS по повод приключилите консултации при президента Илияна Йотова. Според него това действие е вредно и за самия служител, тъй като новият министър ще има правото да работи със свой екип и Серафимов вероятно ще бъде сред първите освободени.

По думите на Йорданов изборът на служебен премиер на практика е ограничен между четирима души, назначени на постовете си от ГЕРБ, и един с принадлежност към „Продължаваме Промяната“. Йорданов даде висока оценка на държавния глава като политик, подчертавайки нейната богата биография, опит и смелост. „Тя нямаше страх да се асоциира с БСП във времена, когато голяма част от хората в България бяха настроени твърде зле към тази партия“, припомни той. Относно готовността на кандидатите за премиерския пост Йорданов подчерта, че всеки трябва да има списък с потенциални министри, тъй като времето от седем дни за съставяне на кабинет е изключително кратко.

По повод предложението на Атанас Атанасов именно Емануил Йорданов да поеме МВР в служебния кабинет бившият министър сравни поста с „отиване на круиз“. „Важно е при какви условия, на каква цена и с каква компания се тръгва. Политиката е отборен спорт и е от ключово значение кой ще бъде министър-председател и какви ангажименти ще бъдат поети“, обясни той.

► Съдебната реформа и новите политически проекти

Бившият министър се обяви за свикване на Велико народно събрание и радикална промяна на Конституцията в частта за съдебната власт. Според неговата теза главният прокурор трябва да стане министър на правосъдието и да си отива заедно с правителството, докато редовите прокурори запазят сегашния си статут.

Йорданов изрази скептицизъм относно възможността за реални промени в съдебната система. „С Пеевски и Борисов съдебна реформа не може да се направи. Това е абсолютна илюзия. Видя се как хората, които се мъчеха да направят реформа с тяхно съдействие, катастрофираха“, заключи той.

