Тежка катастрофа затвори пътя Варна - Бургас в следобедните часове. Сигнал за инцидента е подаден в 14:03 ч. Местопроизшествието е на около 3 километра след село Старо Оряхово в посока Варна, съобщиха от МВР за NOVA.

В челния сблъсък участват микробус и лека кола с полска регистрация. Едното от превозните средства навлязло в платното за насрещно движение. При удара на място загинали двама души - шофьорът и пътникът на предната седалка в леката кола. Трети пътник от автомобила е транспортиран към болнично заведение.

Катастрофа между 7 коли и почистващ снега трактор на прохода Превала

Заради катастрофата движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено. Въведен е обходен маршрут, като автомобилите се отклоняват през село Равна гора.