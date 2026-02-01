Движението през прохода Превала е временно затруднено заради верижна катастрофа между почистващ снега трактор и седем автомобила, съобщиха от Областната управа в Смолян.

По думите им движението през засегнатия участък вече се възстановява.

Над 515 снегорина обработват пътищата, затвориха три прохода за тежкотоварни автомобили

На мястото на пътния инцидент има екипи на полицията, които изясняват как е възникнала катастрофата. Участвалият в сблъсъка трактор не е на снегопочистващата фирма, а обработва пътния достъп на хотелите в района. Пострадали при катастрофата няма.

Редактор: Цветина Петкова