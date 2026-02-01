290 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна. Работата продължава, като прогнозите на метеоролозите са за усилване на снеговалежа, съобщиха от АПИ.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“, „Превала“ и „Печинско“ в област Смолян.

Освен това по път III-865 Ардино – Кърджали в област Кърджали, път II-19 Симитли – Разлог през прохода „Предела“ и път II-84 Юндола – Разлог в област Благоевград, път II-84 Велинград – Юндола и път III-842 Белово – Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т през „Троянски“ проход. През проходите „Превала“ и „Пампорово“ преминаването е задължително с вериги.

Предстои серия ледени дни

От общия брой за страната 165 машини са в готовност да обработят пътищата в София. Първите обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване започнаха в районите Панчарево, Овча купел, Банкя, Илинден.

Извършват се обработки на улици, по които се движи обществения транспорт и общинска пътна мрежа. Започнаха обработки и на бул.”Цариградско шосе” и бул.”Брюксел”, както и в районите Оборище, Витоша, Връбница и Надежда, Студентски.

Екипите на Столичен инспекторат следят обстановката. На терен са и аварийните екипи на Столичната община.

В планината Витоша се извършва опесъчаване на пътищата кв.”Драгалевци - Алеко” и кв.”Бояна - Златните мостове”.

Към момента градският транспорт изпълнява всичките си маршрути.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.