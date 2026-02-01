След снежната неделя, в понеделник ще вали сняг в Северна и Източна България. Най-късно снеговалежите ще спрат в крайморските области. Заради по-студеното време ще продължи да се трупа нова снежна покривка.

В отделни части на страната ще се акумулират между 10 и 20 сантиметра.

Вятърът ще е по-силен в неделя, след което поривите ще се ограничат в източните райони. Дневните температури в последния почивен ден ще са около и малко над нулата.

В първите дни на предстоящата седмица ще е кулминацията на този студен цикъл. Температурите в ранните часове ще паднат до минус 10 - минус 12 градуса. В топлите часове термометрите ще останат под нулата, в понеделник до минус 6 - минус 7 градуса в североизтока.

Втората половина на идната седмица ще е с по-меко време. Облачността ще е динамична с локални валежи в ниската част на страната от дъжд. От четвъртък нататък в някои точки на България отново ще измерим до над 10 градуса.