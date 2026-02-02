Осем души, сред които две малки деца, пострадаха при катастрофа между микробус и два леки автомобила на пътя между Ямбол и село Калчево.

При сблъсъка един от леките автомобили е навлязъл в насрещната лента за движение, което е довело до катастрофата. В резултат са пострадали три жени и трима мъже на възраст между 29 и 61 години, както и две деца на четири и на пет години.

Двама загинали при челен удар на пътя Варна - Бургас

Всички ранени са транспортирани от екипи на Спешна помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. Пострадалите са приети в спешното отделение, но след направените прегледи и изследвания под болнично наблюдение ще остане едно от децата, а за останалите не се налага хоспитализация, научи NOVA.

Заради катастрофата временно е ограничено движението в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево. Автомобилите се движат по обходен маршрут.

Тежка катастрофа с трима пострадали затвори пътя София - Самоков

Редактор: Ралица Атанасова