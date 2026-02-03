Цените в здравеопазването нарастват значително по-бавно от общата инфлация, а недостигът на средства вече води до системни проблеми. Това показва анализ на Експертния клуб за икономика и политика . Според данните близо 80% от клиничните пътеки са финансирани частично, а общата инфлация за последните четири години е около 31%, докато в здравния сектор ръстът е едва 14 на сто.

„Около 77% от цената на клиничните пътеки е под реалната им адекватна стойност“, посочи здравният икономист Аркади Шарков в ефира на NOVA NEWS и допълни, че най-сериозно изостават болничните услуги.

Той предлага поетапно увеличение на здравната вноска с общо 2 процентни пункта, така че тя да достигне 10 на сто в следващите години. По думите му това би компенсирало натрупания дефицит, който вече се проявява, включително с неплатена надлимитна дейност. „Финансирането стои статично, а в същото време имаме инфлация, нови технологии, застаряващо население и недостатъчна превенция“, обясни той.

Шарков подчерта, че недостигът на средства води до труднодостъпно лечение и отлага въвеждането на нови терапии - проблеми, които вече се наблюдават и в други европейски държави. Според него повишаването на здравната вноска не е популярна мярка, но става все по-неизбежна, ако не бъдат предприети структурни реформи.

„Приоритетът трябва да е стабилизация на финансите в здравеопазването. Без нея всички други реформи са рискови“, заключи здравният икономист.

