Разследват 53-годишен мъж за блудство с две деца - на 7 и 8 години. Според обвинението престъплението е извършено в Лом на 31 януари. Сексуален акт не е бил извършен, съобщават от Прокуратурата.

Направени са оглед на местопрестъплението, разпитани са свидетели и е иззет биологичен материал.

Задържаха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетно дете в Благоевградско

Ако бъде признат за виновен, задържаният и впоследствие - освободен с мярка „подписка“, може да получи между 1 и 6 години затвор.

Мъжът е осъждан и преди. Предвид опасността от извършване на ново престъпление, Районната прокуратура в Монтана е поискала от съда да му наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Съдът обаче е постановил „подписка“, което решение Прокуратурата ще протестира.

Редактор: Ралица Атанасова