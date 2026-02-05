Промените в Изборния кодекс вече влязоха за окончателно гласуване в пленарната зала. Те предвиждат ограничаване броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз до 20. Предложението беше внесено от партия „Възраждане“, а против се обявиха депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, „ДПС – Ново начало“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ и „Величие“.

В студиото на „Твоят ден“ експертът по избирателни системи Ваня Нушева коментира, че подобни промени непосредствено преди изборите не са редни. „Промени, които могат да повлияят на изборния резултат и да накърнят доверието в изборните правила, не би трябвало да се приемат така близо до провеждането на изборите“, категорична е тя.

По отношение на конкретното ограничение на броя на секциите Нушева посочи, че то най-силно ще засегне избиратели в Турция, както и нововъзникнали политически партии, които разчитат на гласове от българските общности в чужбина. „Тези промени могат да доведат до ощетяване на няколко политически партии, като ограничават възможността за по-масово гласуване в Западна Европа, Великобритания и САЩ“, обясни тя.

Експертът уточни, че предложения за изключение на определени държави от правилото, като Великобритания, САЩ и Канада, са били отхвърлени. „Отхвърлянето на тези предложения показва, че действията на мнозинството са насочени към политическо инженерство – да се възпрепятства потенциалната подкрепа за определени партии“, коментира Нушева.

По отношение на президентското вето Нушева уточни, че възможно е да бъде наложено, но вече има консолидирано мнозинство в парламента, което може да го отхвърли. „Трябва да бъдем внимателни в оценките си – ограничаването на броя на секциите не трябва да се тълкува крайно, но несъмнено ще затрудни част от избирателите, особено в Щатите и Турция, където разстоянията са големи“, добави тя.

Нушева подчерта и важността на правилната организация на изборния процес. „Българската държава е длъжна да осигури условия за гласуване, но не може да създава огромен брой секции, ако това нарушава ефективната организация и правата на избирателите“, каза тя.

Експертът заключи, че ограниченията могат да доведат до напрежение и усложнения при предстоящия вот: „Очакваме част от избирателите да се затруднят или дори да се откажат да гласуват. Подобни промени обаче няма да гарантират спокоен и безпроблемен изборен ден“.

В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS главният редактор на „Медиапул“ Стояна Георгиева и политологът Цветанка Андреева анализираха актуалната политическа обстановка. Основни теми в разговора бяха предлаганите промени в Изборния кодекс за ограничаване на секциите извън ЕС и очакванията за нова партия около Румен Радев.

Колкото до ограничаването на изборните секции в страни извън Европейския съюз до 20, Стояна Георгиева посочи, че липсва цялостен експертен анализ на този процес, а решенията често се вземат „на парче“ преди избори.

Цветанка Андреева подчерта, че дебатът за вота зад граница е дългогодишен и често се използва като „политически механизъм“, особено по отношение на гласовете от Турция. Тя отбеляза, че в държави като САЩ и Канада разстоянията са огромни и това би отказало много сънародници от участие в изборите.

„Винаги възловият проблем при този дебат са гласовете в Турция. На тях винаги се е гледало като на политически механизъм. От друга страна, в САЩ и Канада разстоянията са огромни и подобно ограничение реално ще откаже част от сънародниците ни да гласуват“, коментира Андреева.

Анализаторите коментираха очакванията за нов политически проект, свързван с Румен Радев. Според Стояна Георгиева социологическите проучвания показват потенциал за нова сила, която да се изправи срещу статуквото и „завладяната държава“. Тя смята, че Радев може да мобилизира голяма част от негласуващите граждани, което би довело до сериозна промяна в разпределението на силите.

Според анализаторите кампанията ще бъде доминирана от социални страхове и корупционни скандали.

„Има един по-голям страх от корупцията - това е страхът от високите цени. Тук се намесва критерият за социална политика, където Радев и "ДПС-Ново начало" ще се сблъскат като социални играчи“, каза Андреева.

