Мафията убива така, каза председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов относно случая с трите открити тела с огнестрелни рани в хижа в близост до прохода "Петрохан". Трифонов коментира темата в профила си в TikTok.

Според Трифонов това са „мафиотски убийства“. „Това е екзекуция – по този начин убити, така подредени. Там има нещо, което сега българската правосъдна система и рестриктивните органи трябва да установят какво е точно", заяви Трифонов.

„Кой е дал тази недвижима собственост – г-н Борислав Сандов. Какъв е бил тогава – министър. На какъв се прави сега като говори разни глупости, той им го е дал това на тези хора – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор – г-н Васил Терзиев, който сега е кметът на София. А той на какъв се прави?“, коментира лидерът на ИТН. "И Сандов, и Терзиев трябва да отговорят. Какви са те – от ПП-ДБ. От партията трябва да отговарят какво правят там - насред мафиотски убийства“, попита още Трифонов.

Телата на трима застреляни мъже бяха открити на 2 февруари, на метри от опожарената хижа. За случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването, каза изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си, каза още той.

Редактор: Цветина Петкова