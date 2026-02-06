Книгоиздатели са пред фалит заради бавни институции. И не само те - десетки творци твърдят, че над 100 техни проекта, по които е трябвало да получат средства от Национален фонд „Култура“ по Плана за възстановяване и устойчивост, стоят на изчакване - неизпълнени и несубсидирани. И не е ясно защо. Издатели сигнализираха, че са вложили близо 25 000 евро лични средства, докато чакат държавата да си свърши работата.

Мая Бочева е автор и книгоиздател, който обяви дарителска кампания, за да не фалира. „Благодаря на хората, които ни подкрепиха и продължават да ни подкрепят, защото това е единственият начин. Ние сме малко издателство, което кандидатства по ПВУ. Искахме да дигитализираме книгата „Защо медът е толкова сладък“, която говори за изчезването на пчелите - една много важна социална тема. Когато казвам „дигитализация“, става въпрос за голяма продукция с много анимации и интеракция, в която участват аниматори, програмисти и хора от сферата на изкуството като цяло. Има и много известни български артисти и музиканти”, обясни тя.

По думите ѝ личните средства, с които трябва да участваме в този проект, са 10%. „Дотук сме вложили над 25% от целия проект, а не от междинните отчети. Тоест, на всеки междинен отчет са 10%. Сумата, която очакваме да ни бъде възстановена от междинните отчети, а не от целия проект - е 118 487 лева. Иначе целият ни проект е на обща стойност 260 хиляди лева”, посочи тя.

Бочева изтъкна, че парите се бавят от четири месеца, специално по първия ни проект за дигитализация. „Вторият ни проект е за разпространение. Ние представяхме България на най-голямото изложение на книгата в света - във Франкфурт, с щанд. Създаваме много ценен продукт за България, а в същото време сме изправени пред реалната опасност да фалираме”, посочи тя.

И беше категорична, че никъде не било записано, че „ние сме длъжни да подсигурим цялата сума и те да ни ги върнат накрая”. „Това никъде не го пише. Ние сме усвоили аванси, с които да започнем да работим, и по етап проектът ни да бъде отчитан. В договора ни пише, че в периода на изпълнение имаме право до 90% от исканата сума да ни бъде възстановявана чрез междинните отчети”, изтъкна Бочева.

Национален фонд „Култура“ изпрати официална позиция, в която посочва, че „забавянето по над 50% от подадените проекти се дължи на некоректно подадени отчети и липсващи документи - нещо, което самите бенефициенти не са направили както трябва, и заради това се налага някои от тях да бъдат връщани многократно”.

Любомира Костова, която работи в сферата на киното и театъра, обясни, че сумата, която очаква да ѝ бъде възстановена е от порядъка на 70 хиляди лева. „Иначе проектите в нашия случай са за около 300 хиляди лева. Но има хора и с проекти за по 500 хиляди лева и много повече. Общо сумата на проектите за целия сектор е около 40 милиона лева”, подчерта тя.

И беше категорична, че „в други структури има хора - администратори, които работят в пряк контакт с бенефициентите и обясняват, когато си забравил да качиш някой документ".

„Това, че е забравен един или друг документ, не е проблем. Защото ние сме изпълнили проектите - отишли сме на фестивалите, направили сме продуктите, които е трябвало да направим. Но понеже тази структура управлява големи европейски пари, нормално е те да ни обучат как да комуникираме с тях и да ни дават предписания какво допълнително трябва да доставим”, коментира тя позицията на фонда.

И беше категорична, че „проблемът е, че във фонда ни се казва, че работят петима души, а проектите са близо 600". "Как петима души обработват 600 проекта?”, попита тя. И допълни: „Има спешна нужда от две неща. Първо - Министерският съвет и Министерството на финансите да изпратят екип, който веднага да започне да действа и да верифицира тези междинни и финални отчети. И второ - всички институции да се задействат и да поискат отсрочка за проектите. В момента срокът е 31 март, а знаем, че има програми, при които срокът е юни. Това трябва да се случи веднага”, призова Костова.

От позицията на Национален фонд „Култура“ обаче става ясно, че „с всеки един проект се занимават по деветима души” - от началото до края, за да го прочетат и да проверят дали липсва нещо.

