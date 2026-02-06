Във вторник вечерта полицията е извършила проверка в къща в село Българи, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев. Местни жители посочват, че мъжът е пребивавал в селото миналата седмица.

Според разказите на хората Калушев се придвижвал с джип с надпис „Планинска спасителна служба“.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Припомняме, че полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на неправителствената организация „Национална aгенция за контрол на защитените територии“. Властите го търсят във връзка със стрелбата в хижа край прохода "Петрохан", при която бяха убити трима мъже. На петия ден след престъплението все още не може да се каже какви са били мотивите за него и кой всъщност е застрелял жертвите.