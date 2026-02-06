Държавната агенция за закрила на детето се самосезира по случая с издирваното дете след тройното убийство до бившата хижа "Петрохан".

По-рано бащата Яни Макулев обяви в ефира на "Здравей, България", че детето му е с Ивайло Калушев, който е в неизвестност от няколко дни.

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

От Агенцията съобщават, че до сутринта на 6 февруари при тях не са постъпвали официални сигнали, свързани с детето и неговото семейство. По-късно днес обаче е постъпил сигнал чрез онлайн платформата „Подай сигнал“.

След получаването на информацията Държавната агенция за закрила на детето е предприела незабавни действия, като е сезирала всички компетентни органи по закрила и е изискала наличната информация по случая.

15-годишният син на спелеолога е в неизвестност и е с издирваните след тройното убийство край „Петрохан“ Ивайло Калушев и Николай Златков. Последният контакт с детето е бил на 29 януари по време на престой на морето. Макулев заяви, че след този момент телефоните на тримата са изключени, но изрази увереност, че синът му е в безопасност, тъй като познава Калушев от десетилетия и му има доверие. От МВР съобщиха, че информацията не е нова за тях, а работата по всички версии продължава.

Редактор: Ралица Атанасова