Проливните дъждове от последните дни и снеготопенето рязко повишиха нивата на много реки у нас и създадоха критични ситуации. Хората в пазарджишкото село Гелеменово, което преди повече от месец беше наводнено, живеят в напрежение и страх от ново бедствие. Местните жители твърдят, че институциите са ги изоставили, а коритото на река Телки дере все още не е почистено. Подрязани са само част от дърветата в края на населеното място.

Последните дъждовни дни отново повишиха нивото на реката и с това се върна страхът у хората. Те подготвят индивидуални и колективни искове към държавното дружество „Напоителни системи“.

Частично бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово

При всеки дъжд Михаил Чолаков следи със страх как се покачва нивото на реката. „Институциите трябва да си свършат работата, за да можем ние да бъдем спокойни при дъждове. Нощно време като завали и дойде водата, какво правим?”, пита Михаил Чолаков.

Точно на Коледа Телки дере излиза от корито си и залива къщата му. Водата влиза и в стаята, в която е спял. Помощ от държавата няма. „Тази стаичка се беше наводнила. Дюшемето е дървено, на места даже и пропадна. Отводнихме се и зачистихме, за да има къде да живея”, разказва Михаил Чолаков.



До скоро изпомпвал вода от избеното помещение. „Всичко ми е заминало - машини, зимнина”, казва Михаил Чолаков.



До реката е и къщата на 83-годишната Катерина Дойкова. „През нощта ставам по два пъти и гледам канала. Не е изчистен. Цял живот съм събирала. А водата като дойде, за един миг всичко отнася”, казва Катерина.

Коритото на Телки дере повече от месец е оставено непочистено, след като местното население влезе в спор с „Напоителни системи” и изгони техниката им. По думите им намерението на държавното дружество било да премахне дърветата от дигите и да ги укрепи със скални блокове.



„Жителите казват, че не трябва. Ние сме категорични, че трябва. Те спират проводимостта на водата”, обясни Сашка Маврикова, управител на „Напоителни системи“- клон Пазарджик.



За да не се повтори бедствието от два дни тежка техника на „Напоителни системи“ е влязла в най-критичната точка - там където Телки дери се влиза в река Елшишка и се образува тапа, която връща водата обратно в селото. „След като получихме становищата на РИОСВ и на Басейнова дирекция влязохме в река Елшишка, за да може да помогнем на течението на Телки дере, съответно да се оттече, за да можем да дръпнем водата и нивото на Телки дере спадна с 40 сантиметра веднага”, обясни Маврикова.



Техниката ще продължи разчистване на коритото на река Елшишка до входа на Пазарджик, но заради разногласието с населението на Гелеменово няма да влезе в Телки дере. И така непочистеното дере ще продължи да притеснява Михаил и останалите жители на селото. За това са сигнализирали и прокуратурата.

