Крум Зарков е новият председател на БСП. Извънредният конгрес го избра в събота малко след 20:00 часа. Предшественикът му Атанас Зафиров подаде оставка по-рано през деня, а до Конгреса се стигна след оставката на кабинета „Желязков” и последвалото напрежение вътре в партията.

След повече от 50 номинации и последвали отводи на почти всички, накрая в битката за лидерското място останаха трима. Основната битка делегатите на Конгреса решиха да бъде между Крум Зарков и Борислав Гуцанов. Така с 416 гласа срещу 302 за Гуцанов, новият лидер на БСП стана Крум Зарков.

Първите думи на Зарков бяха на благодарност към структурите и към опонентите.



„Благодаря на опонентите ми, които показаха, че могат да правят политика принципно без удари под пояса. Има загуби, по-достойни от всяка победа, и има победи, които носят огромна отговорност. Аз съзнавам тази отговорност и считам тази победа за общо дело”, заяви Крум Зарков. „Тя не е победа на един над друг, на един председател над друг. Тя е победа над апатията и над чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в Българската социалистическа партия нямаше живец, сила, принадлежност и семейство”.



Смяната на ръководството на БСП идва в момент, в който в редиците на червените все повече се говори и признава, че партията е загубила много от подкрепата си през последните години.



„Ако лявото не беше нещо повече от бюджетна рамка. И това е огромен сигнал към нашите членове и симпатизанти, към тези, които през годините се разочароваха, тези, които страдаха особено през последната година, към тези, които подкрепяха ръководството до последно, към всички тях това е знак не само, че нищо не е загубено, а голямото сега започва”, каза Зарков.



И още в първата си реч новият лидер отправи послание към опонентите си за предстоящите избори. „Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика. Очакваха се много изненади за тези избори. Първата изненада дойде от БСП”, каза Зарков.



До избора на нов лидер се стигна, след като все пак пред Конгреса Атанас Зафиров подаде оставка. „Днес не беше лесен ден, но беше необходим. Взехме решение в момент, в който партията имаше нужда от яснота, стабилност и посока. Искам изрично да отбележа нещо важно – досегашният председател направи крачка назад с достойнство и с мисъл за партията”, обяви Дора Янкова.



За новия лидер на социалистите тепърва започва сложното, защото той ще трябва отново да върне доверието към партията, което беше загубено през годините. Вероятно сред първите му задачи ще бъде избор на ново Изпълнително бюро.

Кой е Крум Зарков?

Крум Зарков завършва Френската гимназия, а след това и право в „Сорбоната”. Работи като юрист, а по време на председателството на Корнелия Нинова започва и кариерата му в БСП. Депутат е в 4 народни събрания. Става и служебен министър на правосъдието в правителството на Гълъб Донев. След това е назначен за съветник по правните въпроси при втория мандат на Румен Радев като президент. Подаде оставка на 9 май миналата година когато държавният глава внесе в Народното събрание предложение за референдум, на който да се определи кога България да приеме еврото.

