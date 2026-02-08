Сдружение „Ангели на пътя” излязоха на пореден протест пред Съдебната палата. Родители и близки на загиналите по пътищата в България настояват за справедливи присъди и бързи съдебни дела срещу шофьорите, които нарушават правилата на пътя.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Очаква се протестът да прерастне в шествие до „Орлов мост”, където протестиращите ще положат карамфили в памет на всички загинали по пътищата.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

От началото на 2025 г.: Близо 500 българи са загубили живота си на пътя

Движенето в района е частично затруднено.