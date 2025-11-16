Четирима души са загинали при пътни инциденти, а 20 са ранени през изминалото денонощие, съобщават от МВР. На територията на страната са станали 16 катастрофи. Данните сочат още, че от началото на годината на пътя живота си са загубили близо 500 българи. На този фон днес отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите при катастрофи.

В световния ден, в който отбелязваме жертвите на пътно-транспортни произшествия, родители на деца, загинали при катастрофи, организирах шествие от Съдебната палата тук до "Орлов мост".

По данни на националната статистика, близо 500 души са загубили живота си при ПТП от началото на миналата година. А по данни на Националния център по обществено здраве и анализи, за последните 11 месеца по пътищата на страната ни са станали 7173 катастрофи, при които са били ранени малко над 9000 души.

Фатиме Шиндева е сестра на загинал при катастрофа. Разказва, че автомобила на брат ѝ е бил връхлетян от друга кола с висока скорост. "Следствие на катастрофата, братовчедка ми умира на място, а брат ми седем часа по-късно, в болницата, борейки се за живота си. До ден - днешен - 5 месеца по-късно, нямаме никакво развитие по случая", посочи тя.

От своя страна Нинелла Върбанова от сдружение "Ангели на пътя" посочва, че за загиналите при катастрофи трябва да има друго възприятие. "От 30 години ни се втълпява, че убитите по пътищата, които са екзекутирани от хора с алкохол, с наркотици, с висока скорост, са загинали. А всъщност загинали са хората, които са се оказали в пътен инцидент, за който никой не носи вина по различни форсмажорни обстоятелства", смята тя.