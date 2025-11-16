Отбелязваме Световния ден в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Денят се отбелязва от 2005 г. през третата неделя на ноември с резолюция на Общото събрание на ООН от 26 октомври 2005 г.

Денят минава с церемонии и бдения в памет на жертвите на пътя, информационни кампании за пътна безопасност и инициативи на институции, неправителствени организации и близки на загиналите.

Според информация от Европейския парламент, всяка година хиляди хора губят живота си или претърпяват сериозни травми при произшествия по пътищата на ЕС.

През 2024 г. са регистрирани 19 940 смъртни случая при пътни произшествия, което представлява спад с 2% спрямо предходната година. През последните 10 години има постепенен спад на смъртните случаи от върхова точка от 24 358 случая през 2015 г.



През 2020 г. броят на смъртните случаи спадна рязко на 18 830 души, което беше обяснено с ограниченията за движение по пътищата вследствие на пандемията от COVID-19. Макар че смъртните случаи нараснаха през 2021 и 2022 г., те останаха под нивата преди пандемията.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да управляват автомобилите си внимателно и разумно, да спазват стриктно правилата за движение, защото безопасността при пътуване е най-важна, предаде DarikNews .

В зимните месеци да тръгват на път само с подходящи гуми, да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания и резки маневри, както и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегорините.

Редактор: Дарина Методиева