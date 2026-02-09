Rakuten Viber обявява старта на Viber Pay в България, като предоставя сигурни и удобни възможности за дигитални плащания на милиони потребители в страната.

Viber Pay, достъпен поетапно за всички потребители с най-новата версия на приложението, позволява изпращането и получаването на пари мигновено и без такси директно в чатовете. В партньорство с Visa, глобален лидер в дигиталните плащания, услугата дава възможност и за сигурни онлайн покупки чрез виртуална дебитна карта Viber Pay Visa.

България се присъединява към останалите осем държави с Viber Pay в Европа: Хърватия, Германия, Гърция, Кипър, Словакия, Литва, Словения и Естония. Освен вътрешни разплащания, услугата позволява мигновени и безплатни трансгранични преводи между потребители на пазари, където Viber Pay е наличен.

Потребителите в България могат да започнат да използват Viber Pay, като създадат своя дигитален портфейл директно в приложението. Безплатно е, отнема само няколко минути и включва стандартен процес на идентификация. След активиране потребителите автоматично получават виртуална карта Viber Pay Visa, която им позволява да пазаруват онлайн и да управляват ежедневните си разходи - както в България, така и в чужбина, навсякъде, където се приема Visa. Потребителите могат да изпращат средства от портфейла си към други контакти във Viber, дори ако получателят все още няма Viber Pay.

Viber Pay стартира в България с функционалности, създадени според начина, по който хората вече използват чат приложения и финансови услуги, включително:

Плащания от портфейл към портфейл във Viber: изпращайте и получавайте пари мигновено и безплатно с приятели и семейство - както в България, така и в Европа, където Viber Pay е наличен.

Плащания в чат: изпращайте и заявявайте пари директно в чата само в три стъпки - толкова лесно, колкото да изпратите снимка.

Банкови преводи: изпращайте безплатни преводи към местни банкови сметки за ежедневни разходи, като например сметки за комунални услуги.

Награди и предимства: получете ексклузивен достъп до специални оферти от водещи брандове и промоции, част от услугите на Viber, включително Viber Out, Viber Plus и Viber Dating. Очаквайте скоро.

Сигурни плащания: транзакциите са защитени с биометрия или PIN и известия в реално време за всяка платежна активност.

Прозрачно ценообразуване: всички преводи от портфейл към портфейл и плащанията в евро са безплатни. При картови плащания във валути, различни от евро, се прилага 2% такса за валутно превалутиране, като всички приложими такси се показват ясно преди потвърждение на транзакцията.

За предоставянето на лицензирани платежни услуги Rakuten Viber си партнира с Paynetics - регулирана институция за електронни пари, основана в България, която осигурява инфраструктурата за вградени финансови услуги зад Viber Pay - от издаването на виртуални Visa карти до преводи, управление на сметки и регулаторно съответствие в множество юрисдикции.

Ритеш Шах, генерален мениджър „Финтех“ в Rakuten Viber

„Viber вече е една от водещите платформи за съобщения в света, а с Viber Pay разширяваме стойността ѝ отвъд комуникацията - към ежедневните финансови взаимодействия. Като интегрираме плащания и виртуална Visa карта в приложението, правим още една стъпка към визията си за Viber като супер приложение, което отговаря на реалните нужди на потребителите.“

Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa за България:

„С пускането на Viber Pay в България се гордеем, че подкрепяме решение, което прави ежедневните дигитални плащания по-лесни, по-сигурни и по-достъпни за хората в цялата страна. С виртуалната дебитна карта Viber Pay Visa потребителите могат да пазаруват онлайн сигурно и уверено, подкрепени от надеждната глобална мрежа на Visa и дългогодишния ни ангажимент да защитаваме всяка транзакция. Заедно с Rakuten Viber и Paynetics създаваме безпроблемни дигитални преживявания, които отговарят на очакванията на съвременните потребители и подкрепят развитието на дигиталната икономика в България.“

Валери Вълчев, главен изпълнителен директор на Paynetics:

„Viber Pay е силен пример за това как вградените финансови услуги могат да разширят стойността на платформи, на които хората вече се доверяват и използват всеки ден. Докато Viber развива визията си за супер приложение, регулираната платежна инфраструктура става ключов фактор. Като компания, основана в България, за нас е много важно да подкрепим старта на услуга, която предоставя сигурни дигитални плащания на милиони потребители.“

За Paynetics

Paynetics е лицензирана институция за електронни пари, регулирана и с право да оперира в Европа, включително във Великобритания. Основана в България, компанията се развива до един от водещите доставчици на вградените финансови услуги в Европа, обслужвайки B2B портфолио от над 60 партньора и повече от 7 000 корпоративни клиенти. Paynetics дава възможност на клиентите си да проектират, изграждат и управляват финансови продукти, които адресират ключови предизвикателства на пазара на финансови услуги и създават измерим социален ефект. Компанията позволява на бизнесите да интегрират финансови услуги в своите екосистеми, подобрявайки клиентското преживяване и отключвайки нови източници на приходи. Това позиционира Paynetics като инфраструктурен доставчик на платежни услуги, подходящ да подкрепи разширяващата се вселена от приложения на вградените финансови услуги.

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е едно от най-надеждните и изтегляни приложения в света. Ние изграждаме значими връзки между хората като предлагаме безопасна среда за комуникация, в която да се наслаждават на ценните моменти със семействoто и приятелите си, да управляват успешно бизнеса си или да се посвещават на интересите си на едно място. Като суперприложение ние предоставяме на нашите потребители услуги, които задоволяват техните ежедневни нужди и правят живота им по-лесен.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобален технологичен лидер в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.

