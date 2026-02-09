Изображението е генерирано с изкуствен интелект
Тя се подхлъзнала и паднала в него
Пожарникари спасиха възрастна жена, паднала в сандък в къща в Севлиево, съобщиха от полицията.
Тя отишла да вземе дърва за печката си от металния сандък. Подхлъзнала се и паднала в него. Той бил полупразен - с дълбочина около 50 см.
Съседи чули виковете ѝ и се опитали да ѝ помогнат, но се оказало, че тя се е заклещила. Хората викналипожарникари, които срязали сандъка и я извадили. Трима огнеборци участвали в спасителната акция.
