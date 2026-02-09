За петнадесета година България отбелязва международната Седмица на брака. Инициативата продължава от 7 до 14 февруари и се провежда едновременно в 30 държави по света. Тя има за цел да обедини обществените усилия в подкрепа на брака и семейството, като напомни на двойките колко важно е да поддържат близостта и връзката помежду си.

По данни, цитирани от психолога Михаела Джоргова в ефира на NOVA NEWS, 42 процента от браковете в България завършват с развод. Според нея обаче причините за разпадането на отношенията често остават неразбрани или подценени.

Любовта е ежедневие: С какви действия всеки ден може да показваме грижа и внимание към близките си

Изследванията показват, че едва 9 процента от двойките, които се развеждат, са имали остри конфликти година по-рано, докато близо 60 на сто от останалите са заявявали, че са били щастливи в същия период. Това, по думите на Джоргова, сочи, че разводът рядко е резултат от внезапна криза, а по-често е следствие от бавни и незабележими процеси.

Около 35% от съпрузите посочват постепенната загуба на близост като основна причина за раздялата. Липсата на открита комуникация, несподелянето на личните нужди и трудността да се прощава са сред най-честите фактори, които водят до отчуждение между партньорите.

„Това са умения, които могат да бъдат научени“, подчерта Джоргова и допълни, че грижата за емоционалната връзка не бива да бъде пренебрегвана. Според нея е изключително важно хората да осъзнават, че близкият човек до тях не е даденост.

Психологът коментира и ролята на семейството във възпитанието на младите хора, като отбеляза, че е полезно един младеж да напусне родния дом след завършване на образованието си и започване на работа. По този начин се изгражда по-висока степен на отговорност и самостоятелност.

В рамките на международната Седмица на брака се провеждат различни инициативи, насочени към развитието на умения за решаване на конфликти, подобряване на комуникацията между партньорите и изграждане на по-дълбока емоционална свързаност. Част от тях засягат и теми, свързани с родителството и преодоляването на трудни ситуации с децата.

Редактор: Дарина Методиева