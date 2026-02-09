Задържаха мъж от Първомай, опитал да подкупи с 40 евро двама полицаи. Случката се разиграла около 21:00 ч. в четвъртък.

В района на пъвомайското село Бяла река униформените спрели за проверка лек автомобил. Пътните полицаи установили, че колата няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и е със служебно прекратена регистрация. В момента, в който служителите на реда започнали да оформят акт, от колата слязъл пътник и подхвърлил в патрулката 40 евро.

Полицаи от Айтос отказаха подкуп от 100 лева

От пресцентъра на полицията в Пловдив заявиха пред NOVA, че мъжът е на 55 години. Веднага бил задържан, а за случилото се е подадена информация в дежурната част на районното управление. Пристигналата оперативна група направила оглед и иззела банкнотите – две по 10 и една по 20 евро, допълват от полицията.

Материалите по образуваното бързо производство за престъпление са докладвани в Окръжна прокуратура – Пловдив. Срещу извършителя е започнато бързо производство.