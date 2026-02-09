Дете на 11 години беше обявено за издирване от полицията по-рано днес. То е намерено в добро здравословно състояние в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова, цитирана от кореспондента на БТА Антоний Димов.

"Издирването му се преустановява. Благодарим за получените сигнали", допълни тя.

Калоян Пейчев Казаков бе обявен за издирване по молба на близките му. От полицията призоваха всички, които имат информация за местонахождението на детето, да подадат сигнал. Казаков бе в неизвестност от 15:30 ч. днес.

