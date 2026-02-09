Жители на Русе излязоха на протест срещу намерението на Общината да закупи частен паркинг за тежкотоварни камиони в близост до "Дунав мост". Недоволството беше предизвикано от решение на Общинския съвет, който даде принципно съгласие сделката да бъде осъществена, ако Министерският съвет отпусне целево 10 млн. евро от държавния бюджет.

Протестиращите изразиха опасения, че след присъединяването на България към Шенген приходите от подобни гранични съоръжения ще намалеят, което поставя под съмнение икономическата логика на инвестицията. Част от тях подозират, че сделката ще бъде в полза на частен предприемач, който в момента ползва терена по 30-годишен договор за наем, и настояха решението да бъде преразгледано от Общинския съвет.

Ще плати ли държавата 10 млн. евро за частния тир паркинг преди "Дунав мост" край Русе

„Искаме да покажем, че има хора, които не желаят да се дават 10 милиона евро за паркинг, без да е ясно каква ще е ползата от него“, заяви участник в протеста. Други посочиха, че се противопоставят не само на конкретната сделка, но и на начина, по който тя се подготвя. „Всичко се прави непрозрачно, бързо и на тъмно - това са методите, срещу които протестираме“, каза друг демонстрант.

Кметът на Русе Пенчо Милков отхвърли критиките и определи атаките срещу проекта като политически. По думите му придобиването на вече изграден паркинг на общински терен с държавни средства е по-изгодно за града, отколкото да се разчита на наемни приходи в размер на около 7,5 млн. евро за оставащите 27 години от договора. „Без русенци да дадат и лев, общината ще получи работещ актив, който ще носи ползи за десетилетия напред и струва повече от средствата, които бихме получили разсрочено във времето“, заяви Милков.