Президентът Илияна Йотова е издала указ, с който назначава посланика ни в Белгия Наталия Узунова за посланик и в Люксембург, със седалище в Брюксел. Указът е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Президентът назначи посланици в Словакия, Сърбия и Тунис

През октомври миналата година президентът Румен Радев (2017 – 2026 г.) назначи Узунова за посланик в Белгия.

Редактор: Дарина Методиева