Министърът на правосъдието Георги Георгиев е разпоредил проверка на Агенцията

по вписванията заради регистрацията на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии". Това съобщиха от правосъдното министерство за "24 часа".

Според информацията до момента агенцията е регистрирала организацията през януари 2022 г. По това време министър е Надежда Йорданова.

Случаят "Петрохан": Какви са основните версии за тройното убийство (ОБЗОР)

Когато на 2 февруари до бившата хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, стана ясно, че мъжете са били част от неправителствената организация, ръководена от Иво Калушев.

Проблемът обаче е съчетанието "национална агенция" в наименованието ѝ. Точно затова проверката обхваща както процедурата по регистрация на сдружението, така и справка за други сдружения, фондации и търговски дружества, в наименованието на които присъстват словосъчетанията „национална агенция", „агенция за контрол" и сходни такива. Причината - те може да създадат впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган.

