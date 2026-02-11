Снимка: iStock
Темата влезе в дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание
Темата за тока влиза в дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание.
Депутатите ще изслушат министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, председателя на КЕВР Пламен Младеновски и представители на електроразпределителните дружества.
Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем
Причината за изслушването са множество постъпили жалби от битови потребители за неочаквано завишени сметки за електроенергия.Редактор: Мария Барабашка
