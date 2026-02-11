-
На хората се налага да пътуват по 50 км до най-близкия град
Жителите на няколко села са принудени да минават по над 50 километра, за да стигнат до най-близкия град, където има магазини и аптеки. Причината е ремонт на пътя Симеоновград - Стара Загора, който продължава вече почти година. Затворен за движение е 7-километров участък.
„От село Васил Левски до Симеоновград разстоянието е само 8 километра, но сега се налага да обикаляме, за да стигнем. На моменти оставаме без хляб и лекарства. Ако трябва да дойде екип на Бърза помощ, ще трябва да пътува час”, сподели местен жител.
Поставят ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг
Хората настояват да не се затваря изцяло движението въпреки ремонтните дейности.
От АПИ заявиха за NOVA, че ремонтът има срок за завършване до август 2027 година. В момента работата на място е спряла заради лошото време.
Повече гледайте във видеото.
