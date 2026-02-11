Задържаха баща, проявил агресия в училище в Брезово. Инцидентът станал около 11 часа във вторник, когато в двора на местната гимназия възникнал конфликт.

В междучасието двама ученици се спречкали помежду си и единият извикал своя баща по телефона. Мъжът пристигнал афектиран и решил да се саморазправя със съученика на сина му, удряйки му шамар.

Мъж нахлу в училище и преби дете в Семчиново

Директорът на гимназията веднага извикал полиция. Униформените задържали 33-годишния мъж. От полицията в Пловдив заявиха пред NOVA, че спрямо него е взета полицейска мярка за задържане за срок от едно денонощие.

По случая Районната прокуратура е образувала бързо производство.