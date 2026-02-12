Президентът Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на секциите в държавите извън Европейския съюз до 20 - извън тези в дипломатическите представителства. Решението на държавния глава върна напрежението между партиите по темата. Причината е, че новият председател на БСП Крум Зарков заяви преди дни в ефира на NOVA, че той би подкрепил вето на тези текстове. Това би могло да обърне вота на левицата.

Според президента намаляването на броя на секциите е ограничаване на правото на избор на българите зад граница. „Те направиха заявка, че искат да се върнат и сега ние какво им казваме - чудесно, но ние ще направим така, че да лишим една немалка част от вас от правото ви на избор, заяви президентът.

Само преди седмица промените в изборните правила предизвикаха остри спорове в парламента до късно вечерта. Сега формациите ще трябва да решат да се съобразят ли с президента.

„Намирам основание в аргументите на г-жа Йотова. Има чисто технически аргументи в това секциите да бъдат 20, или може би, както ние предложихме - да се възстанови броят на секциите както беше преди - 35”, подчерта Росица Кирова от ГЕРБ-СДС.

Депутатите на „Възраждане”, които са вносители на промените в Изборния кодекс, не са изненадани от ветото на Йотова. Те обаче имат съмнения дали ще успеят да го отхвърлят. „Зависи дали от БСП ще преосмислят позициите си, каквито заявки се дадоха от новото ръководство”, припомни Цвета Рангелова.

Така всички погледи се насочиха към левицата. „Припомням, че на второ гласуване, както и на първо, групата ни беше разделена. Предстои да направим заседание и да вземем решение”, обясни Атанас Атанасов от „БСП-Обединена левица”.

Не са изключени и други промени при гласуването на ветото.

Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало” обясни, че „ако трябва, групата му ще промени гласуването си в зала”. А как ще стане това – „предстои да се види”.

ПП-ДБ и „Алианс за права и свободи” остават твърди в решението си срещу ограничението на секциите извън Европейския съюз.

„Надяваме се да няма 121 гласа за неговата подкрепа, защото ограничава правата на българите в чужбина”, изтъкна Божидар Божанов от ПП-ДБ.

А Танер Али от „Алианс за права и свободи” заяви: „С разум да гласуват това вето, защото целта е ясна - да ограничат гласовете от Република Турция”.