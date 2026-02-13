Времето отново сменя своя ход. Предупредителен код за обилни валежи е в сила за днес в Южна и Югоизточна България. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждение от първа степен за интензивни дъждове за 10 области в страната, като на югоизток се очакват и гръмотевични бури.

По морето дъжд ще вали единствено в и около Бургас, а с напредването на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната.

Хиляди евакуирани в Мароко заради бурята "Марта" (ВИДЕО)

Редактор: Ралица Атанасова