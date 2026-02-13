Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер поздрави България с успешното присъединяване към еврозоната и въвеждането на единната европейска валута. Това стана по време на среща с министър-председателя Росен Желязков в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, написаха от ГЕРБ във Facebook.

„Желязков и Вебер се обединиха около очакването, че на предстоящите парламентарни избори българските избиратели отново ще предпочетат проевропейското развитие на страната. Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов на изборите и подчерта, че ЕНП ще продължи да подкрепя проевропейските политики на ГЕРБ”, посочиха от политическата партия

