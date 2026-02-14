Снимка: iStock
Потребителите вече усещат ефекта на поскъпването и свиват своето потребление
Основните хранителни стоки продължават да поскъпват, като „потребителската кошница“ е нараснала с около 5 евро само за първите 40 дни на годината – увеличение от близо 10%, съобщават от Координационния център към Механизма за еврото. Най-драстично са поскъпнали плодовете и зеленчуците.
На квартален пазар в Пловдив пенсионерката Йорданка Божинова отбелязва, че цените на тиквички, краставици, домати и ябълки са нараснали с около 30% от началото на годината. „То е фрапиращо – всичко е по-скъпо, особено зеленчуците“, споделя тя.
Владимир Иванов: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът се нормализира до март
На най-голямата борса за плодове и зеленчуци край село Първенец търговците също потвърждават поскъпването. Според Ангел Вачев марулите са скочили в сравнение с миналата година, а цената на магданоза се е удвоила на годишна база. Най-голям ръст се отчита при тиквичките и червените и зелените чушки – до 1,25 евро за килограм.
Изпълнителният директор на Стоковата борса в Първенец Илия Гатев обяснява, че оранжерийните продукти и сезонните фактори са основната причина за увеличението. Той отрича спекула и посочва, че пазарът е конкурентен, което поддържа балансирани цени.
Малката потребителска кошница е поскъпнала с 5 евро от януари досега
Потребителите вече усещат ефекта на поскъпването и свиват своето потребление, а експертите предупреждават, че цените на храните може да продължат да се движат нагоре в следващите седмици.
Повече гледайте във видеото.
