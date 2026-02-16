Макар още да не знаем кой ще отговаря за парите на държавата, Фискалният съвет излезе с препоръки към новата служебна власт. Експертите съветват докато все още няма приет бюджет за 2026 г., разходите да не надвишават размера на харчовете през миналата година.

Те казват, че включването на социални политики, като индексации или увеличаването на капиталовите разходи на общините, е против принципите на бюджетното законодателство. Освен това от Фискалния съвет препоръчват да се започне предварителна подготовка за реформа на разходите на обществения сектор - да се преосмисли настоящата политика за заплащане.

Отправя се и предупреждение – увеличаването на заплатите над процента на инфлацията генерира още инфлация. Приоритетното вдигане на доходи в определени сектори създава усещане за несправедливост и води до протести с искания за по-високи заплати и в други сектори.

„Първото предизвикателство е това, че в момента ние имаме до март удължителен бюджет от миналата година, така че най-вероятно един от първите ангажименти, които ще има служебният кабинет, е да вземе решение по отношение на план-сметката. Няма практика за момента служебни кабинети да са внасяли редовен бюджет, така че по-скоро ще се търси вариант за още едно удължаване на сегашния. Не трябва да забравяме, че план-сметката за всяка една година предпоставя определени политики в определени области”, заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

Редактор: Калина Петкова