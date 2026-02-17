Снимка: iStock
-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
-
Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Електоралните нагласи сочат, че формация около Румен Радев води с 33,3%
Ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е 5 плюс 2, т.е. пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него.
Изводът е от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.
Славкова за проучването на "Тренд": Оценката за работата на новия кабинет е добър старт за редовно правителство
Според него 51,5% е декларацията за активност, което означава – при цялата условност – възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да отбележат опцията „Не подкрепям никого“.
Декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция е както следва:
►формация на Румен Радев има 33,3%
►ГЕРБ-СДС – 18,9%
►ПП-ДБ – 12,7%
►ДПС-НН – 10,7%
►„Възраждане“ – 6,8%
►МЕЧ получава 3,9%
►БСП – 3,7%
►2,3% за „Величие“
►ИТН - 2,1%
►АПС - 1,9%
Останалите гласове са за други по-малки формации.
От агенцията уточняват, че данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. „Мяра“ допълва, че изследването е извършено по време на развитието на казуса „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП.
Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни