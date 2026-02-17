Снимка: NOVA, архив
Делото, което водиха е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди
Николай и Евгения Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв. Делото, което водиха, е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди.
Поредно заседание по делото срещу Баневи
Според Баневи върху земи на приватизирано от тях дружество неправомерно е била учредена ипотека. Заради спорове с Агенцията по приватизация по изпълнение на договора за раздържавяване се стига до публична продажба на въпросните земи. Съдът обаче е категоричен - сделката е извършена на по-ниска от реалната стойност, с която са нанесени щети на Баневи.Редактор: Емил Йорданов
