Николай и Евгения Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв. Делото, което водиха, е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди.

Поредно заседание по делото срещу Баневи

Според Баневи върху земи на приватизирано от тях дружество неправомерно е била учредена ипотека. Заради спорове с Агенцията по приватизация по изпълнение на договора за раздържавяване се стига до публична продажба на въпросните земи. Съдът обаче е категоричен - сделката е извършена на по-ниска от реалната стойност, с която са нанесени щети на Баневи.

Редактор: Емил Йорданов