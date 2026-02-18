Инициатива за събиране на книги под мотото „Дарете книга – подарете знание!“ стартира в Трето основно училище „Гоце Делчев“ в Петрич. Кампанията е посветена на 154 години от рождението на патрона на училището – Гоце Делчев, и има за цел да обогати фонда на училищната библиотека, част от който е бил повреден след извършен ремонт.

Според организаторите самият Гоце Делчев вярвал, че светът се нуждае от просветени личности. А книгата е избрана като символ, защото чрез нея децата опознават света по-добре света около себе си.

Във 2. „а“ клас в училището вече е създадена малка библиотека, в която всяко дете носи прочетена книга и я предоставя на свой съученик. Така четенето се превръща в непрекъснат и споделен процес. От тази практика възниква и по-широката училищна кампания с послание „Книга прочети и на библиотеката я подари“, насочена към насърчаване на личния пример и любовта към четенето.

До момента са събрани около 20 произведения – дарения от деца и родители. Очаква се инициативата да обхване и останалите класове в училището.

Организаторите уточняват, че могат да се даряват както нови, така и вече прочетени, но добре запазени книги. Амбицията им е училищната библиотека да се превърне в живо и вдъхновяващо пространство, което говори на децата на техния език и ги връща към ученето с желание.

Редактор: Станимира Шикова