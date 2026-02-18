Разчитаме, че Андрей Янкулов ще поиска освобождаване на кабинета на главния прокурор. Това заяви пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров, минути, след като представи състава на МС.

„С акцента, който поставяме с г-н Андрей Янкулов на позиция вицепремиер, даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея. Той, като човек, който е водил разследването по случая „Осемте джуджета”, има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа”, допълни Гюров.

И поясни, че е провеждал разговори самостоятелно с всеки кандидат и носи цялата отговорност за всички министри в кабинета.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

За избора му на служебен министър на МВР, Гюров каза следното:

„Г-н Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което виждаме в предишните избори, включително и в решението на КС, е, че някъде се къса нишката от това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди. Разчитаме, че той ще направи така, че хората да знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения по време на изборите. От друга страна беше много важно вътрешният министър да е човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия. Не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или, че ще подпомага с действията си определен проект”.

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Той коментира и избора си за министър на труда и социалната политика и министър на земеделието и храните.

„И в двата случая това са хора с изключителна експертиза. Д-р Хасан Адемов е човек, който е бил председател на Социалната комисия. Същото важи и за г-н Иван Христанов, с който съм работил. Участвал съм в срещи със земеделци и съм получавал много добра обратна връзка”, смята още Гюров.

И заключи:

„Вярваме, че тези избори, за да бъдат честни и за да осигурим спокойствие, е много важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, но и ангажираността и участието на гражданите. Г-н Стоил Цицелков е човек, който дълго време е в Гражданския съвет към ЦИК и в този случай той ще осигури точно тази връзка”.

Редактор: Габриела Павлова