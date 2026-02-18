Най-важните ресори, свързани с организацията и провеждането на изборите, са поверени на хора с доказан опит и експертиза. Това каза проф. Михаил Константинов в коментар за състава на служебния кабинет „Гюров“ в ефира на NOVA NEWS.

Според него впечатление прави и създаването на позицията „вицепремиер, отговарящ за честността на изборния процес“ – нещо, което се случва за първи път в новата българска история. „Познавам този човек. Той е умен и с познания както в теорията, така и в практиката на изборния процес“, смята Константинов.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

Професорът заяви още, че като гражданин и анализатор пожелава успех на служебния кабинет, тъй като стабилността на управлението е пряко свързана с интереса на държавата.

„Трябва да разберем, че успехът на едно българско правителство е успех на цяла България. Докато един кабинет или отделни министри не са се провалили, ние сме длъжни да бъдем толерантни и да им пожелаем успех“, поясни той.

По думите му служебният кабинет има допълнителна отговорност, тъй като освен подготовката на изборите, трябва да гарантира и нормалното функциониране на държавата. „Представете си, ако започнат да се занимават само с избори и изоставят останалите дейности – къде отива държавата?“, попита Константинов.

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Според него датата, на която беше представен кабинетът, има и силно символично значение, тъй като съвпада с годишнината от обесването на Васил Левски. Той определи възстановяването на общественото доверие като най-важната задача пред управляващите.

По отношение на вероятната дата за парламентарните избори – 19 април, Константинов заяви, че тя е една от малкото реалистични възможности и не бива да се отлага повече.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова