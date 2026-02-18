Новият служебен кабинет вече е известен и предизвика коментари от политическите сили и обществото. По темата в предаването „Денят на живо“ говори политологът доцент Петър Чолаков, който анализира състава, възможните задачи на правителството и очакванията към него.

Според Чолаков новият кабинет може да се определи като „дрийм тийм“ на ПП-ДБ, заради някои от ключовите фигури, които са близки до политическата формация, но същевременно включва и утвърдени професионалисти с опит и евроатлантическа ориентация.

„Това е техническо правителство, което има за своя основна задача да проведе свободни, честни и демократични избори“, обясни доцентът.

Политологът коментира и реакцията на Румен Радев, който се дистанцира от кабинета. „Той не иска да бъде обвинен, че е свързан с него или, че правителството е създадено за неговата победа. В същото време вратите остават отворени във всички посоки“, добави Чолаков.

Политологът изтъкна профила на Надежда Нейнски, която, според него, е ясно ориентирана към евроатлантическите ценности. „Тя е утвърден дипломат и политик с дълга кариера, добре познат на българските граждани. Няма съмнение, че нейното присъствие подсилва профила на кабинета и не позволява коментари за завой към Москва“, каза Чолаков.

Относно задачите на Андрей Янкулов и министъра на земеделието Иван Христанов по разкриване на случая „Петрохан", Чолаков каза следното: „Мисля, че те ще направят всичко, което зависи от тях, за да извадят истината. Видяхме, че предишният министър се скри от журналистите и гражданите, така че от него нямаше какво да научим. Освен това, има версия, свързана със службите за сигурност“.

По думите му кабинетът има потенциал да изпълни своите цели, въпреки че не разполага с правомощия да уволнява главния прокурор. „Терминът "принуди" е справедлив, но реално министърът няма тази възможност“, добави Чолаков.

Редактор: Габриела Павлова