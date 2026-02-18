Служебният кабинет „Гюров“ е изграден от хора, свързани през годините с широката политическа мрежа на ПП–ДБ. Това заяви политологът Димитър Ганев от изследователски център „Тренд“ в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му още с посочването на Андрей Гюров за служебен премиер е било ясно, че той ще се обърне към политическата среда, към която традиционно принадлежи. „Съставът на правителството е формиран именно от тази мрежа – от хора, които през годините са били свързани с ПП–ДБ“, коментира Ганев.

Според политолога има съществена разлика в поведението на президентската институция спрямо предходни служебни кабинети. Той обърна внимание, че преди държавният глава е носел пряка политическа отговорност за състава и действията на служебното правителство. „Днес обаче Илияна Йотова ясно показа, че ще издаде указ без коментар по предложения от Гюров състав, за да се дистанцира максимално“, отбеляза Ганев. По думите му президентът държи да запази дистанция и при евентуално натрупване на политически пасиви няма да се поколебае да отправи критики. Ганев припомни, че и президентът Румен Радев в предишни периоди също се е разграничавал от парламента.

Политологът подчерта, че за Андрей Гюров управлението ще бъде сериозно предизвикателство. Той обърна внимание и на поста вицепремиер по честните избори, който според него има по-скоро символичен характер. „Същината на въпроса е във вътрешното министерство“, заяви Ганев, визирайки ролята на МВР в организацията и гарантирането на изборния процес.

По отношение на казуса с главния прокурор той изрази скептицизъм за бърза развръзка. „Ако има развитие, то по-скоро ще бъде след изборите“, прогнозира политологът.

Ганев направи разграничение между купения и контролирания вот. Според него проблемът не се изчерпва само с директното купуване на гласове. „Купеният вот е част от по-голяма деформация на изборния процес – става дума за контролирания вот“, подчерта той. По думите му могат да бъдат затегнати мерките, но ключовият въпрос остава цялостната легитимност на изборите. „Ако изборите бъдат легитимни, честни и свободни, това ще означава, че служебният кабинет е изпълнил основната си задача“, заключи Димитър Ганев.

Редактор: Дарина Методиева