Част от колекцията екслибриси (миниатюрни графични знаци) на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе гостува в Италия, съобщи Татяна Савова от културния институт в града, цитирана от кореспондентът на БТА Андрей Кючуков.

Гостите в библиотека „Пиетро Черети“ във Вербания, Италия, ще могат да се запознаят с най-представителната част от колекцията от всички издания на конкурса. Те ще разгледат и дигитализираната ѝ версия чрез VR очила.

Проектът е финансиран по процедура „Български продукции от сектора на културните и творчески индустрии (КТИ) в платформите на отворените пазари за изкуства в Европейския съюз“, Национален план за възстановяване и устойчивост.

Снимка: БТА

Общо 233 участници от 23 държави се включиха с 315 творби в последното 21-во издание на международния конкурс в Русе. Голямата награда спечели Диана Маркова, която участва за първи път с творбата си Wood Zeppelin.

Сред отличените беше и най-младата участничка - 10-годишната Магдалена Александрова, която се включва във форума за пети път. Тя получи специален приз и грамота от фондация "Захари Стоянов".

По време на награждаването беше представен и луксозният двуезичен каталог с творби на участниците в конкурса, а Теодора Евтимова обяви и темата на 22-ото издание на международния конкурс: Ex Libris – Ex Phone.

Редактор: Станимира Шикова