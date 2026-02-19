Операцията по издирването на рибарския кораб с трима души на борда, засечен за последно източно от Маслен нос, се подновява тази сутрин. В нея ще се включат и осем екипа доброволци, които ще направят обход по крайбрежието между Созопол и Приморско. Ще се използва и дрон.

Сред доброволците е и единият син на капитана. Той заяви, че се надява 25-годишният му брат и баща му да са живи на спасителна лодка.

Снимка: Елена Танева, NOVA

Кораб с трима моряци изчезна край Маслен нос

Плавателният съд излязъл вчера на лов за калкан. По същото време вятърът бил със скорост около 20 метра в секунда, а морето - много бурно. След изчезването на сигнала от радарите, започна операция по издирването на моряците, с участието на спасителни екипи, "Гранична полиция" и военни. В късните часове акцията беше прекратена заради настъпването на нощта.

Снимка: Елена Танева, NOVA

„Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент, екипажът е разполагал с достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни в ефира на „Здравей, България” мореплавателят Здравко Василев.

И уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радарът е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

„Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че момчетата може да са навътре в морето. Призовавам служителите на „Морска администрация" да пуснат сигнал за издирвани хора”, каза още Василев.

