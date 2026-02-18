Рибарски кораб с трима души на борда изчезна от радарите в сряда сутрин. Плавателният съд за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос. На борда на кораба бил капитанът, неговия син и техен приятел. Тримата предприели рисков риболов за калкани, въпреки лошите метеорологични условия.

Корабът е от сдружение “Черноморски изгрев”-Варна. Засечен е курсът на плавателния съд, който е тръгнал от акваторията на Несебър, където е бил през вчерашния ден, а сигналът от транспондера изчезва от радарите около Коракя.

Снимка: Елена Танева, NOVA

В ранните часове на деня в района е бушувала буря с вятър със скорост от 20 метра в секунда.

Веднага беше започната операция по издирването на моряците, която продължи почти през целия ден. В нея участваха граничен кораб, един катер на „Морска администрация" и екипаж на фрегатата „Дръзки“ от състава на ВМС. Лошото време не позволи издирвателната операция да продължи с хеликоптер заради силен вятър в открито море. Около 18:50 ч. операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин.

Снимка: Елена Танева, NOVA

В момента пристанищата в района са затворени за маневри.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова