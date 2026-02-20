Like. Like. Match. Тези думи ще бъдат разбрани предимно от хората, които знаят какво се случва в социалните мрежи за запознанства. Като по каталог избираш евентуален партньор, пишеш своите силни страни и очакваш и той да те избере. Това би трябвало да завърши с щастлива връзка, но статистиката казва друго.

► ОЧАКВАНИЯ vs СТАТИСТИКА

45% от необвързаните мъже, участвали в световно проучване, признават, че никога не са канили жена на среща на живо. В България някои организации също опитват да проучат нагласите на необвързаните. През 2024 г. в проучване на "Club R" един от трима българи признават, че не са ходили на среща нито веднъж в рамките на цяла година.

Проучване на НСИ разкрива колко често хората използват интернет, за да чатят в социалните мрежи. Оказва се, че процентът се увеличава с всяка изминала година.

„В момента има бум на мъжката самота. През 2005 г. едва 3% от мъжете докладват, че нямат нито един приятел, на когото да звъннат в кризисна ситуация. В момента 18% от мъжете нямат нито един приятел. Вижда се, че всъщност мъжете масово нямат социална среда. Те предпочитат да стоят вкъщи, пред компютъра, отколкото да излязат навън и да изграждат комуникационни умения. Има статистика за Gen Z поколението - хората на възраст от 18 до 25 години. Оказва се, че 45% от мъжете под 25-годишна възраст никога през живота си не са заговаряли жена на живо И положението няма да става по-добро. Жените са раздразнени. И съответно им остава само да отидат в социална мрежа за запознанства“, казва Стефан Станев, дейтинг ментор в академия за мъже.

Срещи на сляпо: 25% от потребителите в сайтове за запознанства лъжат

► ЧАТ ВМЕСТО СРЕЩА И ЕМОТИКОНИ ВМЕСТО ДУМИ

Тази тема вече води нови клиенти при психолозите. Към тях се обръщат хора, които търсят своя партньор, но вече са изгубили и надежда, и умения да подходят по „правилния начин“. В резултат на това се получава следното:

„От 100 жени, на които мъжът е писал, ще му отговорят шест. Разменените съобщения ще бъдат до три на брой. Комуникацията е абсурдна: пита се за името на човека отсреща, какъв цвят харесва и каква музика слуша. Това са стандартни въпроси, но отегчителни и за мъжа, и за жената. Няма никаква химия между тях. Няма как да има феромони през интернет. И така разговорът се разпада от само себе си. Просто вече комуникацията изглежда ненужна. Това е вече закърняло умение“, казва психологът Петър Петров.

► ОТХВЪРЛЕНИТЕ МЪЖЕ

В социалните мрежи вече има цели групи мъже, обединени от омразата си към женския пол. Психолозите разглеждат тази тенденция като един от начините на представители на силния пол да се справят с неуспеха с жените.

„Ако имат ниско самочувствие, идват проблеми като тревожност и депресия. Те се засилват изключително много и това може да доведе дори до самоубийствени мисли. В другия случай отрязванията ги приемат негативно и ги превръщат в агресия към света. Тогава се стига до тези тъпи твърдения като "Жените се правят на интересни" или "Всички жени са еднакви и търсят пари и коли". Стават много по-фрустрирани и това е изключително опасно за българското общество, защото фрустрираният мъж често е агресивен и много податлив към секти, токсични философски течения и дори терористични клетки“, разказва от опит Стефан Станев.

► ОТВРАТЕНИТЕ И ПРЕНАСИТЕНИ ЖЕНИ

Как изглежда ситуацията през очите на жените? Специалисти твърдят, че от женска гледна точка социалните мрежи са "каца без дъно", в която повечето дами непрекъснато търсят по-добрия вариант, така, сякаш изборът е безкраен.

„Предлагането е много по-голямо. Оставаме с впечатление, че всичко е на тезгяха пред нас и може да избираме като в магазин. Ставаме по-критични. Дамата търси партньор, който е по-добър от настоящия. Винаги моравата на съседа е по-зелена. Човешката природа е такава“, твърди психологът Петър Петров.

► ПОВЕЧЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ = ПОВЕЧЕ РАЗВОДИ?

Онлайн свят, в който и мъжете, и жените се чувстват като продукти и за да се продадат, лъжат как изглеждат, какво имат, какво могат и какви ще бъдат. Какво означава всичко това и дали демографията ни вече търпи последиците?

„Демографията иска периоди на 25, 30, 50 години, за да може да се види ефектът от даденото нещо. Но можем да кажем, че социалните мрежи са сериозен фактор за разводите и изневерите. Защото чрез тайни чатове лесно може да поддържате паралелна връзка. Социалните мрежи правят много лесна стъпката встрани. Друга лоша шега, която изиграват на тези, които сега са по-млади и неопитни, е, че на тях започват да им липсват социални умения в реалния живот. Може да сте прекрасен човек онлайн, остроумен, да пускате готини мемета и да не знаете как да погалите жена, как да ѝ подадете палтото и да ѝ оправите косата след това. Започваме да стоим на дистанция един от друг, защото сме свикнали с дистанцията, която има в социалните мрежи“, коментира социалният антрополог доц. Алексей Пампоров.

► ЕКСПЕРИМЕНТ

За да проверим какво се харесва и какво не се харесва онлайн правим два фалшиви профила на мъж и жена. Тези хора не съществуват, дело са на изкуствения интелект. Правим още техни снимки, качваме ги по едно и също време в мрежа за запознанства. И чакаме. Още в първите 40 минути 30 мъже дадоха знак, че искат контакт с жената. За същото това време нито една жена не хареса създадения от нас мъж. Седмица по-късно: докато в женския профил съобщенията вече преливат, в мъжкия има само две жени, потърсили контакт. Няма да отговорим на нито едно написано съобщение. Вероятно всеки един от писалите мъже ще приеме, че тази жена не го одобрява.

В рамките на втория ни експеримент пък поканихме мъж и жена, непознати един за друг. Организирахме им среща, но сложихме параван между тях, за да могат без притеснения, като в онлайн анонимна среща, да разкажат какво мислят за отношенията между мъжете и жените, реалистични ли са изискванията на дамите и лъжат ли мъжете, че предпочитат естествени жени. След това махнахме паравана пред тях, за да видим как ще продължи разговора им.

Вижте целия експеримент във видеото.