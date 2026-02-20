Длъжността вицепремиер, който да отговоря за честните избори, е странна, имайки предвид, че разполагаме МВР и правосъдие. Но след като вече има такъв пост е важно какъв човек ще бъде назначен. Той трябва да е почтен, да е споделил с назначаващите го, ако е имал някакви проблеми в миналото. Към момента Стоил Цицелков не е опровергал информацията, че е бил арестуван за марихуана и шофиране след употреба на алкохол, а също така и данните за забраната, наложена му от ЕК, да участва в мисии на ЕС за наблюдение на вота. Това е достатъчно компрометиращо и ще създаде проблем за правителството, но и за избирателите. Това каза предприемачът Таня Скринска в ефира на „Здравей, България”.

Енергийният експерт и бивш зам.-министър на енергетиката Еленко Божков коментира, че Румен Радев се е разграничил от правителството и го е определил като политически партийно. „Това правителство реализира нова сглобка между ГЕРБ и ПП-ДБ”, каза той. Също така смята, че не може да има министър на честните избори, при положение че цялата работа на кабинета е да проведе точно такъв вот.

ИТН: Вицепремиерът за честни избори е имал 5-годишна забрана от ЕК да участва в мисии на ЕС за наблюдение на вот

„За момента Цицелков не е опровергал нищо. Ако тази информация се потвърди, е доста неприятно. Започва се с фалстарт. Такива проблемни детайли в миналото трябва да се споделят”, смята политологът Петър Чолаков. Според него Корман Исмаилов е добър избор, тъй като той е отправял остри критики към ДПС. По думите на политолога обаче е странно, че в кабинета е и Хасан Адемов, защото „с АПС на Доган ще борим „ДПС-Ново начало” на Пеевски, а в същото време в правителството е и Исмаилов”. Чолаков смята, че добър избор са Надежда Нейнски – като „евроатлантик”, Емил Дечев – като „добър експерт”, Андрей Янкулов – „доказал се като безкомпромисен по отношение на антикорупцията”.

Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет

Скринска коментира и връзката между групата на Ивайло Калушев и ПП-ДБ. „Самите представители на коалицията признаха за подобни контакти”, допълни тя. Но подчерта, че това, което също я тревожи е, че Андрей Янкулов е част Антикорупционния фонд, който също е бил свързан със случая „Петрохан-Околчица”. Предприемачът също така е изрази мнение, че Емил Дечев не е човек от системата на МВР и не познава процесите отвътре, затова няма да може да реагира на проблеми по време на вота.

Чолаков е на мнение, че Румен Радев ще има нужда от партньор, но не толкова силен. И допусна, че ако неговата формация стане първа на изборите, ще си партнира с ПП-ДБ, „но това ще е за кратко”.

Божков даде съвет на Трайчо Трайков да продължи договора на „Марица – Изток 1” и да се сложи край на скандалите около АЕЦ „Козлодуй”.

Редактор: Цветина Петрова