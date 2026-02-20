Общественият съвет към Централната избирателна комисия подкрепя наложеното вето върху промените в Изборния кодекс, които засягат гласуването на българските граждани в чужбина. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” заместник-председателят на съвета Цветелина Пенева. По думите ѝ ограничаването на броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз безспорно ще попречи на правото на гражданите да упражнят своя вот.

„Надяваме се това вето да не бъде преодоляно. Напълно подкрепяме аргументите на вицепрезидента Илияна Йотова, тъй като ще попречи на правото на глас на всички наши граждани в държави извън ЕС”, посочи Пенева.

Тя коментира и казуса със Стоил Цицелков. „Г-н Цицелков е представител на една от 16-те независими граждански организации в нашия съвет. Като такъв той би могъл да бъде полезен със своя опит и експертиза в наблюдението на изборите”, обясни Пенева. По повод въпросите дали от членовете на съвета се изискват свидетелства за съдимост или удостоверения за чисто съдебно минало, тя бе категорична: „Ние работим на обществени начала и не получаваме възнаграждения. Не кандидатстваме за работа, затова такива документи не са необходими. Важното е организациите, които представляваме, да отговарят на критериите в Изборния кодекс”.

Експерти: Въвеждането на скенери месец преди вота подкопава доверието в изборния процес

Една от основните препоръки на Обществения съвет, по която вече има постигнат консенсус между ЦИК и правителството, е стандартизирането на параваните за гласуване. Пенева алармира, че досега в различните общини са се използвали „какви ли не изобретения”, които са застрашавали тайната на вота.

„Виждали сме паравани, които позволяват зад тях да се правят снимки на бюлетините с мобилни телефони. Настояваме за стандартни паравани, които да закриват самия вот, но да оставят горната част на тялото на избирателя видима, за да може комисията да следи за нередности”, обясни тя.

► Ранна подготовка на изборния процес

Зам.-председателят на Обществения съвет похвали „смелостта” на ЦИК да започне подготовката за вота още преди официалния указ на президента. Тя отбеляза като положителен факт обявяването на обществените поръчки за машините за гласуване и за медийното отразяване. „ЦИК винаги се е оплаквала, че два месеца са малко време за организация. Сега нещата започнаха по-рано, сроковете вече текат и това ще позволи изборният ден да премине по-гладко”, заключи Цветелина Пенева.

Целия разговор гледайте във видеото.

