Откриха 17-годишната Елена Димитрова Илиева от бургаския комплекс „Меден Рудник", обявена по-рано за издриване. Елена е намерена от полицията в Царево в добро психическо и здравословно състояние. Тя ще бъде предадена на майка ѝ.

От ОДМВР-Бургас съобщиха, че момичето живеело с пълнолетния си приятел.

Елена е висока около 170 см, с едро телосложение, черна коса, бяло лице с бенка от дясната страна над горната уста.

Органите на реда призоваха гражданите, разполагащи с информация относно местонахождението на Елена Илиева, да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.