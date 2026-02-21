За велосипедистите в България идват добри вести. В цялата страна се появяват все повече обществени ремонтни станции за колелета, които предлагат безплатно решение за най-честите технически проблеми на пътя.

Зад идеята стои един от най-популярните велоклубове у нас – „Устрем”. Целта на проекта е не само да се помогне на колоездачите в нужда, но и да се вдъхне увереност на повече хора да се качат на велосипед, знаейки, че има къде да реагират при повреда.

Ремонтните станции са оборудвани с всичко необходимо за спешна намеса и са на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. „Това съоръжение ви дава достъп до помпа и инструменти по всяко време и при това напълно безплатно”, обяснява Здравко Василев, председател на велоклуб „Устрем”.

Станциите разполагат с осем комбинирани инструмента, които реално предоставят около 26–27 различни функции. С тях могат да се извършват почти всички дребни ремонти – от настройка на скорости и спирачки до смяна на гума с помощта на наличните за целта щанги.

Към момента подобни пунктове са разположени на 26 ключови точки в България. Пет от тях се намират в София, три в Пловдив, има станции край Велико Търново, както и в района на Варна – в градовете Бяла и Старо Оряхово. Проектът обхваща и популярния маршрут „Дунав Ултра” в девет дунавски общини, където преминава и европейският веломаршрут „Евровело”.

Активните колоездачи приветстват инициативата. Владимир Хлебаров, който кара колело от дете, споделя, че досега винаги е трябвало да носи помпа и гаечен ключ със себе си. Според него, ако такива станции бъдат „пръснати” из целия град, това ще бъде изключително голямо удобство за хората. Велосипедистът Живко Петров допълва, че подобна придобивка със сигурност е полезна, макар нуждите на всеки колоездач да са индивидуални.

Организаторите се надяват, че подобряването на условията ще стимулира повече хора да използват екологичния транспорт. „Нерядко техническите проблеми отказват хората. Ние решаваме част от тези проблеми и се надяваме това да бъде допълнителен стимул”, заключава Здравко Василев. Идеята на велоклуба е скоро подобни ремонтни станции да има на разположение в цяла България.

